Zelenski duyurdu: Rusya, Ukrayna’nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenledi!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Dnipro kentine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda sivil altyapının hedef alındığı bildirilirken, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya'nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Rus ordusunun kentteki sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının artırılmasını istedi.