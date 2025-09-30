Zelenski duyurdu: Rusya, Ukrayna’nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenledi!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın, Dnipro kentine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda sivil altyapının hedef alındığı bildirilirken, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Zelenski duyurdu: Rusya, Ukrayna’nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenledi!
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Rusya'nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Zelenski duyurdu: Rusya, Ukrayna’nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenledi!

Rus ordusunun kentteki sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenski duyurdu: Rusya, Ukrayna’nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenledi!

Kentteki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının artırılmasını istedi.

Zelenski duyurdu: Rusya, Ukrayna’nın Dnipro kentine İHA saldırısı düzenledi!

Zelenskiy açıklamasında, "Ruslar, bu tür her saldırıyla, üzerlerinde güçlü bir baskıya ihtiyaç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.