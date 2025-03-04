Zelenski geri adım attı: “Pişmanım, ABD Başkanı Trump’a minnettarım…”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geçtiğimiz günlerde ABD ile 'değerli madenler' anlaşmasını imzalamak için Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesi yapılan basın toplantısında tüm dünyanın önünde tartışmaya tutuşan ikilinin arasında ipler gerilerek anlaşmanın imzalanması sekteye uğramıştı. Son olarak Zelenski geri adım atarak pişman olduğunu ve Trump'la çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Öte yandan Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünü işaret ederek "yarın büyük bir gece olacak" demişti.