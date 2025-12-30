Zelenski: “Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin güvenlik yetkilileri 3 Ocak’ta bir araya gelebilir”

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un, devam eden barış müzakereleri kapsamında ABD tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Zelenskiy, ayrıca koalisyonda yer alan ülkelerin liderleri düzeyinde bir görüşmenin gerçekleştirilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "6 Ocak'ta Fransa'da liderler düzeyinde bir toplantı planlıyoruz." dedi. Açıklamasında sürece verdikleri öneme dikkati çeken Zelenskiy, "Tek bir günü bile boşa harcamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.