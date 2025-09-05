Zelenski görüştüklerini duyurdu: Avrupa’dan Ukrayna’ya asker çıkarması!

Bir gazetecinin "Ukrayna'da 10 bin yabancı askerin konuşlandırılacağı" iddiasına dair sorusuna yanıt veren Zelenskiy, "Rakamdan bahsetmeyeceğim ancak tüm bunları görüştüğümüz önemli. Evet, kesinlikle birlikler halinde değil, binler halinde olacak." dedi. Zelenskiy ayrıca, ülkesine uzun vadeli güvenlik garantileri sağlanmasının önemini yineledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Gönüllüler Koalisyonu"ndan 35 ülkenin 26'sının kara, hava, deniz, siber ve finansman gibi alanlarda güvenlik garantisi sunmaya hazır olduğunu belirtmişti.