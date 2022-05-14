Zelenski: Harkiv Ukrayna’nın elinde

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında dün 80'inci gün geride kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı, bu yerleşim alanlarında elektrik, su temini, iletişim, ulaşım ve sosyal hizmetlerin yeniden verilmeye başlandığını aktardı. Ukrayna ordusunca Harkiv bölgesindeki yerleşim alanlarının kademeli olarak Rus güçlerinden kurtarıldığını kaydeden Zelenski, "Elbette işgal altındaki her şehri anıyoruz. Herson, Melitopol, Berdyansk, Energodar, Mariupol ve Donbas'ın tüm şehirleri. Harkiv bölgesinin kademeli olarak kurtarılması, kimseyi düşmana bırakmayacağımızın kanıtıdır" dedi. Uluslararası ajanslara göre Rus askerlerinin çekilmeye başladığı Harkiv'e Ukraynalıların dönüşleri de başladı.1.4 milyon nüfuslu Harkiv, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti. Harkiv, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donbas'a açılan yollar açısından kilit bir role sahip. Öte yandan, Ukraynalı bir yetkili, Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'un görevden alındığını iddia etti.