Zelenski: Mariupol tamamen yıkıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Mariupol kentinin 'tamamen yok olduğunu' ve Rus birliklerinin bölgeyi bütünüyle kontrol altına almasının Azovstal çelik fabrikasının kontrolüne bağlı olduğunu açıkladı. Fabrikadan yeni tahliyeler bekleniyor. Rusya'nın 9 Mayıs günü Mariupol'ü tamamen ele geçirmeyi planladığı düşünülüyor.UKRAYNA ordusunun dünden bu yana Harkiv'deki karşı atağı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkiv bölgesindeki Bogoduhov tren istasyonu yakınında ABD ve Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya sevk edilen çok miktarda silahın yok edildiğini bildirdi.