Zelenski Rusya'ya rest çekti: "Putin savaşı kaybediyor"

Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy, başkent Kiev'deki Darnitskiy semtinde Rus saldırısı sonucu yıkılan bir apartmanın önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunması için daha fazla füzeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Rusya'nın Kiev'e bu gece düzenlediği yoğun hava saldırısına mutlaka karşılık vereceklerini kaydeden Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin savaşı kaybediyor" diye konuştu.

"HEM CEPHEDE HEM DE EKONOMİK ALANDA SORUNLU"

Zelenskiy, Rusya'nın hem cephede hem de ekonomik alanda sorunları olduğunu savunarak "Net bir şekilde görülüyor ki, (Rusya) özellikle balistik füzelerle Ukrayna'ya yönelik saldırılarını daha da artıracak." ifadesini kullandı.

Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'daki petrol ve askeri tesislerine son dönemlerde başarılı saldırılar düzenlediklerini ifade eden Zelenskiy, bu durumun Rusya'nın yönetimini rahatsız ettiğini söyledi.