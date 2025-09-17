Zelenski savaş için olası A ve B planlarını duyurdu: “Yıllık maliyet 120 milyar dolar”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu Başkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenski, toplantıda partnerlerinden 2 milyar dolardan fazla yardım aldıklarını dile getirirken, savaşın Ukrayna için maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu belirtti. Öte yandan Zelenski, “Her halükarda 'A planı' bu savaşı sonlandırmak, 'B planı' ise 120 milyar dolar bulmak ve bu gerçekten büyük bir zorluk" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy toplantıda, "Partnerlerimizden, NATO'nun Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programı için 2 milyar dolardan fazla yardım aldık. Ekim ayında ilave bir fon alacağız ve sanırım 3,5 hatta 3,6 milyar dolar olacak" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, NATO'nun öncülüğündeki PURL mekanizması çerçevesinde teslim alınacak ABD üretimi silahlara da değinerek, "Bu pakette kesinlikle Patriot füzeleri ve Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) sistemi için füzeler bulunacak" şeklinde konuştu.
Zelenskiy açıklamasında ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna için yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu belirterek, 2026 yılı için savunma bütçesi denkleştirmenin zorluğuna değindi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın bütçesi 60 milyar doları karşılıyor. Önümüzdeki yıl için bir 60 milyar dolara daha ihtiyacımız olacak, umarım bu savaşı bitireceğiz. Her halükarda 'A planı' bu savaşı sonlandırmak, 'B planı' ise 120 milyar dolar bulmak ve bu gerçekten büyük bir zorluk" dedi.
Zelenskiy, ekibinin ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar sürdürdüğünü de açıklayarak, bunun gelecek hafta ABD'nin New York şehrindeki temasları sırasında olabileceğini söyledi. Zelenskiy, "Ekiplerimiz, bunu mümkün kılmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.