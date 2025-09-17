Zelenski savaş için olası A ve B planlarını duyurdu: “Yıllık maliyet 120 milyar dolar”

"ÇOĞUNLUĞUN GÖRÜŞÜ, UKRAYNA'NIN AB'DE HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDE"

Metsola, basın toplantısının soru cevap kısmında Ukrayna'nın AB'ye üyeliği konusunda aleyhte tavır alan Macaristan ve Slovakya'nın ikna edilmesi konusunda yapabilecek bir şey olup olmadığına ilişkin bir soru aldı. Metsola soruya, "Bunun yerine, tüm üyeler olarak birlikte bu zamana kadar neler başardığımıza odaklanmak isterim. Eğer biri bana bundan 5 yıl önce komşularımızdan biri saldırgan bir şekilde bir ortak ve müttefikimizi işgal edip kıtamızın güvenliğini tehdit ettiğinde buna ilişkin 18 yaptırım paketi kabul etmeyi başarır mıyız diye sorsaydı, bunun mümkün olabileceğine inanmazdım. Fakat işte buradayız ve başardık. Bunu tüm ülkelerin katılımıyla yaptık" şeklinde cevap verdi. AB'nin genişlemesinin liyakat esaslı ve kriterlere bağlı bir süreç olduğunu söyleyen Metsola, "Sizi temin etmek isterim ki, Avrupa Parlamentosu'ndaki çoğunluğun görüşü, Ukrayna'nın AB'de hak ettiği yeri alması gerektiği yönündedir. Bunun için ilk faslın açılması ve tüm müzakere ve görüşmelerin gerçekleşmesi yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.