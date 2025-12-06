Zelenski, Trump’ın damadı ve Özel Temsilcisi Witkoff ile telefonda görüştü!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda görüştü. Zelenskiy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapıcı bir görüşme gerçekleştiğinin altını çizerken, "Her şeyi telefonla görüşemeyiz. Bu yüzden ekiplerle fikir ve öneriler üzerinde detaylı bir şekilde çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 23:08

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov'un, barış planını görüşmek üzere ABD'de bulunduklarını anımsattı.

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna heyetinin, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için önerdiği söz konusu plan üzerindeki çalışmaları ABD tarafıyla sürdürdüğünü aktardı. Kushner, Witkoff, Umerov ve Gnatov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, "çok anlamlı ve yapıcı bir görüşme" yaptıklarını kaydetti.