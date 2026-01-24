Zelenski’den BAE’deki üçlü görüşmelere ilişkin açıklama: “Yapıcı geçti”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BAE’de gerçekleşen Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri ile gerçekleştirilen üçlü görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski birçok konunun ele alındığını ve görüşmelerin yapıcı geçtiğini ifade ederken, “Ukrayna'nın da hazır olduğu şekilde ilerlemeye yönelik bir irade olması halinde yeni toplantılar en erken gelecek hafta olacak şekilde gerçekleştirilebilir” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik diplomatik faaliyetler kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bir açıklama yayımladı. Zelenskiy, dün başlayan ve bugün sonlanan, kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, "Heyetimiz, BAE'deki toplantıların sonlandığına ilişkin bir rapor sundu. Bu, uzun zamandır bu şekilde gerçekleştirilen ilk format oldu. Birçok konu ele alındı ve görüşmeler 'yapıcı' şekilde geçti" dedi.
"AMERİKAN DENETİMİNİN GEREKLİLİĞİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUM"
Zelenskiy görüşmenin içeriğine ilişkin, "Görüşmelerin ana odağında savaşın sona erdirilmesine yönelik muhtemel parametreler yer aldı. Savaşın sonlandırılması sürecinin izlenmesi ve gerçek anlamda güvenliğin sağlanması için Amerikan denetimi ve gözetiminin gerekliliği düşüncesine büyük önem veriyorum. ABD tarafı, savaşın sona erdirilmesine ilişkin parametrelerin resmileştirilmesine yönelik muhtemel formatları ve bunun sağlanabilmesi için gerekli güvenlik şartlarını gündeme getirdi" açıklamasını yaptı.
"YENİ TOPLANTILAR GELECEK HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR"
Ukraynalı lider, "Gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda, taraflar müzakerelerin her yönünü kendi başkentlerine bildirme ve atılacak sonraki adımları liderleriyle koordine etme konusunda mutabık kaldı. Askeri temsilciler, muhtemel bir sonraki toplantı için ele alınacak konuların bir listesini belirledi. Ukrayna'nın da hazır olduğu şekilde ilerlemeye yönelik bir irade olması halinde yeni toplantılar en erken gelecek hafta olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Heyetin dönüşünün ardından kendilerinden şahsi bir bilgilendirme alacağım" dedi.