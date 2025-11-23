Zelenski'den barış planı açıklaması: "Ukrayna yapıcı bir şekilde çalışmaya kararlıdır"

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin Ukrayna barış planının ele alındığı toplantıların İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdüğünü belirtti. Ukrayna heyetinin, savaşı bitirmek, barışı yeniden tesis etmek ve kalıcı güvenliği sağlamak için çalıştığını aktaran Zelenskiy, "Heyetten, ilk toplantı ve görüşmelerin sonuçları hakkında kısa bilgiler geldi. ABD'nin önerilerinde artık, Ukrayna vizyonuna dayanan ve Ukrayna'nın ulusal çıkarları açısından kritik öneme sahip bir dizi unsurun dikkate alınabileceği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA KARARLI

Zelenskiy, aynı hesaptan paylaştığı diğer açıklamada ise Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefonda görüştüğünü belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden görüşmeler hakkında Carney'e bilgi verdiğini belirterek, "Ukrayna, ABD'nin önerdiği adımlar üzerinde mümkün olduğunca yapıcı bir şekilde çalışmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞI SONA ERDİRME YOLU

Savaşı sona erdirme yolunu "gerçekçi kılmak" için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, ülkesine verdiği desteklerinden dolay Carney'e teşekkür etti. Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın güvenlik garantileri için oluşturulan "İstekliler Koalisyonu" görüşmelerinin de önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

28 MADDELİK BARIŞ ÖNERİSİ

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, plan hakkında Avrupalı liderlerle telefonda görüşmüştü.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı. Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık ediyor.