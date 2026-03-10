Zelenski'den Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Bu girişimi takdir ediyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'daki çatışmalar dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. Zelenskiy, "Savaşın büyümesini engellemeye ve hayatları korumaya yönelik tecrübemizi paylaşmaya hazırız ancak aynı zamanda Ukrayna'nın da kendi hava savunmasını güçlendirmesi gerekmektedir. Ortaklarımızdan da uygun desteği bekliyoruz" dedi.