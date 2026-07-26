Zelenski’den ‘büyük çaplı’ saldırı uyarısı
Rusya-Ukrayna savaşında müzakere umutları masada kalırken çatışmalar yoğunlaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'ya yönelik yeni ve "büyük çaplı" bir Rus saldırısı konusunda uyardı. Zelenski, istihbarat bilgilerinin Moskova'nın önümüzdeki 48 saat içinde düzenlenmesi planlanan bir saldırı için "füzeleri hazır hale getirdiğini" gösterdiğini belirtti. Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Slovyansk ve Sumi şehirlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan uzun menzilli silahlar kullanarak Rusya'daki farklı hedeflere saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini söyleyen Zelenski, Rusya'nın Kirov kentinde "füze bileşenleri üreten" tesisi tekrar hedef aldıklarını aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanlarına yönelik saldırıları sürdürdüklerini kaydetti.