Zelenski’den Moskova açıklaması: Planlarını biliyoruz!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma İstihbaratı ve Dış İstihbarat Servisi'nin istihbarat raporlarını aldım. Ukrayna için var olan fırsatların yanı sıra tehditlerle ilgili ayrıntılar var. Moskova'da hangi adımların planlandığını görüyoruz ve buna göre Ukrayna'nın iyiliği için gerektiği kadar sert davranacağız" dedi.

"SAVAŞI UZATMAK İSTEYENLERE DÜNYA YANIT VERECEK"

Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, savaşta destek olan ve savaşı uzatmak isteyenlere dünyanın yanıt vereceğini belirterek, "Şimdi dünyada hala Putin'e herhangi bir şekilde yardım etmek isteyen herkese şunu söylemek istiyorum: sadece devletimizi ve halkımızı savunmak için değil, aynı zamanda savaş çığırtkanlığına veya savaşı uzatmaya yönelik her türlü girişime güçlü yanıtlar vermek için dünyayı gerçekten birleştirmek için her şeyi yapacağız. Mutlak önceliğimiz adil barıştır ve her füze, her insansız hava aracı ve tüm düşmanca hareketler, bu savaşı daha uzun ve daha acımasız hale getirmeye yönelik her girişim kaçınılmaz olarak dünyadan bir yanıtla karşılanacaktır. Ne kadar zor olursa olsun, dünyanın gerekli birliğini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.