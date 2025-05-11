Zelenskiy’den Putin’in davetine yanıt: Perşembe günü Türkiye’de bekliyor olacağım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden çatışmalara dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gece saatlerinde yaptığı duyuruda, Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini açıkladı. Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini belirterek, 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını önerdi.

ERDOĞAN: TÜRKİYE MÜZAKEREYE HAZIR

Putin'in çağrısı sonrası beklenen diplomatik temas sağlandı. Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Putin'in açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını ve İstanbul'un kalıcı barış adına yeniden bir arabulucu olabileceğini vurguladı.