Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt: Perşembe günü Türkiye'de bekliyor olacağım
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt geldi. Zelenskiy, 'Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım.' dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden çatışmalara dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Gece saatlerinde yaptığı duyuruda, Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini açıkladı. Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini belirterek, 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını önerdi.
ERDOĞAN: TÜRKİYE MÜZAKEREYE HAZIR
Putin'in çağrısı sonrası beklenen diplomatik temas sağlandı. Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, Putin'in açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını ve İstanbul'un kalıcı barış adına yeniden bir arabulucu olabileceğini vurguladı.
TRUMP'TAN ZELENSKİY'E MESAJ: PUTİN'İN TEKLİFİNİ KABUL ET
ABD eski Başkanı Donald Trump da gelişmelere sessiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'ye seslenen Trump, "Ukrayna, Putin'in İstanbul'daki barış teklifi fırsatını hemen değerlendirmeli. Rus lider ateşkesi reddetmiyor, çözüm arayışında. Türkiye, bu süreci kolaylaştırabilir." dedi.
ZELENSKİY: PUTİN'İ TÜRKİYE'DE BEKLİYORUM
Gözler bu kez Ukrayna cephesine çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, resmi açıklamasında "Perşembe günü Türkiye'de olacağım ve Putin'i orada bekliyorum. Bu kez Rusya tarafının bahane üretmeyeceğini umuyorum.