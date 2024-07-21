Zelenski’den Putin’e mecburi zeytin dalı!

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken dünyada yaşanan gelişmelerin savaşın seyrini nasıl etkileyeceği merak konusu. TürkRus sitesinde yer alan CNN'in haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Moskova'yı kasım ayında yapılması beklenen bir sonraki barış zirvesine bir heyet göndermeye davet ederek Rusya ile müzakereye hazır olduğunun sinyalini verdi. CNN bunu, Kiev'in şu anda "çifte darbeyle" karşı karşıya olduğu gerçeğine bağlıyor: Cephede durumun zorlaşması ve Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın dönüşüyle en yakın müttefiklerinden gelecek desteğin azalacağı endişesi. ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi John Herbst, Zelenski'nin daha ölçülü bir üsluba geçişinin ABD'de olup bitenlere, özellikle de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın dönüş ihtimalinin artmasına bağlı olduğunu savundu.