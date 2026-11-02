Zelenski’den Putin’e mesaj: Türkiye’de görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmenin ardından bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye'de görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalarında önemli bir rol üstlenebileceğini belirten Zelenski, Türkiye'nin hem Moskova hem de Washington yönetimiyle sürdürebildiği ilişkilerin diplomatik süreç açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti. Putin ile Türkiye'de bir araya gelme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Zelenski, böyle bir görüşmeye açık olduğunu ifade etti. Zelenski, "Türk tarafına teşekkür ediyorum, şahsen Cumhurbaşkanı'na. Böyle kritik anlarda irtibat kurabilme imkanımızın olması çok önemli. 24 Şubat'ta 5. yılına varacağız. Bu savaş bitmeli. Birleşmeliyiz, bu savaşın sıcak aşamasını en azından diplomasi aşamasına taşımalıyız. Bu noktada Türkiye'nin arabuluculuğunu umuyorum. Şahsen Cumhurbaşkanı ile olan ilişkilerimiz ve onun Trump ve Putin ile olan ilişkilerinin de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bugün yine üçlü formatta liderler görüşmesinin Türkiye'de gerçekleşmesi konuşuldu. Tabii Türkiye bunu başarabilirse biz bunu kabul eder ve sadece mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.





DÜNYA BASINI ERDOĞAN-ZELENSKİ ZİRVESİNİ KONUŞTU:



BARIŞ MASASI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin önceki gün İstanbul'da gerçekleştirdiği kritik görüşme dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna'ya saldırıları durdurması için çağrı yaptığı ve 'Karadeniz'deki saldırılar kimden gelirse gelsin kabul edilemez' dediği belirtilen haberlerde ikilinin Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılması konusunu görüştüğü ifade edildi.

Greek Reporter: Erdoğan ve Zelenski, Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılması konusunu görüştü.

Al Jazeera: Zelenski, Türkiye'de görüşme olasılığını gündeme getirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'yı Karadeniz'deki saldırıları durdurmaya çağırdı.

The Guardian: Erdoğan Karadeniz'de sivil gemileri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek Rusya ve Ukrayna'ya "sorumlu davranma" çağrısında bulundu. Zelenski, Ukrayna, Rusya ve ABD arasında kasımda yapılacak görüşmelere Türkiye'nin dahil olmasının ele alındığını kaydetti.

AFP: Zelenski, Türkiye'de görüşme olasılığını dile getirdi.

Kyiv Post: Liderler, Türkiye'nin Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelere ev sahipliği yapma ihtimalini öne çıkardı. İstanbul'u potansiyel bir ev sahibi şehir olarak değerlendirdi. DIŞ HABERLER

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör