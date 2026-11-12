Zelenski’den Rusya’ya rest: Topraklarımızın işgalini hiçbir koşulda tanımayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 9. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne katılan liderlere hitap etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yürütülen çalışmalara da değinen Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner ile Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü hatırlattı.

Zelenski, ABD heyetinin Moskova'dan sonra İrlanda'ya geleceğini ve onlarla bir araya geleceğini aktararak, toplantıda son günlerde yapılan görüşmeleri ele alacaklarını belirtti.

Ukrayna'nın kendi topraklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayan Zelenski, "Açıkça belirtmeliyiz ki hiçbir koşulda Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgalini tanımayacağız." dedi.

Zelenski, ABD'li yetkililerin, görüşmelerde Ukrayna'nın Donbas bölgesi ile ilgili konuyu sık sık gündeme getirdiğini ifade ederek, "Ülkemizin bağımsızlığı söz konusu olduğunda bizimle böyle konuşmak imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör