Haberler

Dünya Haberleri

Zelenski'den Ukrayna-Rusya savaşı değerlendirmesi: "Moskova'dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık"

Zelenski'den Ukrayna-Rusya savaşı değerlendirmesi: "Moskova'dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik video mesaj yayınladı. Zelenski açıklamasında, ""Bugün Moskova'dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık" ifadelerine yer verirken, Rusların diplomatik girişimleri baltalayabileceğini, bazı maddeler üzerinden baskı kurmaya ve Ukrayna'nın topraklarını ilhak etme arzularını örtbas etmeye çalışacaklarına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 20:49

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarının ardından video mesaj yayınladı. Zelenskiy, "Bugün Moskova'dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık. Bu sinyaller sadece bize yönelik değil. Ortaklarımızın bunu görmesi önemli. Özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık söyleyen ABD'deki ortaklarımızın" dedi.

Rusya'nın açıklamalarının dikkate alınması ve tepki verilmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Rusların diplomatik girişimleri baltalayabileceğini, bazı maddeler üzerinden baskı kurmaya ve Ukrayna'nın topraklarını ilhak etme arzularını örtbas etmeye çalışacaklarına dikkat çekti. Rusya'nın Ukrayna'nın ardından bir gün kendi "tarihi toprakları" olarak adlandırabilecekleri Avrupa'daki diğer ülkeleri hedef alacağını öne süren Zelenskiy, "Bu Rus tarih çılgınlığına karşı gerçek bir koruma gerekiyor ve şu anda tüm ortaklarımızla bu korumanın gerçekten sağlanması için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Ukrayna'ya güvenlik garantileri ile Rus varlıklarına ilişkin finansal ve siyasi kararlar alınması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Tüm ortaklarımızın gerçeği görmeli, kabul etmeli ve buna göre hareket etme cesaretini göstermesi gerekiyor" dedi.