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Giriş Tarihi: 21.8.2022 12:14 Son Güncelleme: 21.8.2022 12:14

Zelenski’nin Kırım açıklaması Rusya'yı kızdıracak: Ukrayna geri dönüyor

DHA
Zelenski’nin Kırım açıklaması Rusya’yı kızdıracak: Ukrayna geri dönüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Kırım’daki havanın değiştiğini, ilhakının geçici olduğunu söyleyerek, “Ukrayna geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşı 179'uncu gününde devam ederken, Kırım'da son günlerde patlamalar oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım'daki havanın değiştiğini belirterek, "Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, Kırım'ın havasında, oradaki işgalin geçici olduğunu ve Ukrayna'nın geri döndüğünü tam anlamıyla hissedebilirsiniz" dedi. Ukrayna'nın 'yenilmez' olarak görülen Rus ordusuna karşı koyduğunu ifade eden Zelenski, "Ne kadar çok şey değişti. Dünyadaki hemen hemen herkesin değiştirmenin imkansız olduğunu düşündüğü şeyler. Onlarca yıl boyunca yenilmez olduğu düşünülen Rus ordusuna karşı neler değişti" dedi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ VURGUSU

Zelenski, 24 Ağustos'ta Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılışı sonucu kabul edilen Bağımsızlık Günü'nü hatırlattı. Zelenski, "Bu hafta Rusya'nın kötü ve acımasız eylemlerde bulunmaya çalışabileceğinin farkında olmalıyız. Düşmanımız böyle bir düşman" dedi.

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Zelenski’nin Kırım açıklaması Rusya'yı kızdıracak: Ukrayna geri dönüyor
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