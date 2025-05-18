Zelenskiy, ABD Başkan yardımcısı Vance ile İstanbul barış müzakerelerini görüştü: “Rusya’ya baskı sürdürülmeli”

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Vatikan'da görevine başlayan Papa 14. Leo için düzenlenen törenin ardından Vance ile bir araya geldiğini aktardı. Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığını belirten Zelenskiy, "güzel bir toplantı" düzenlediklerini kaydetti.

"UKRAYNA'NIN GERÇEK DİPLOMASİYE HAZIR OLDUĞUNU TEYİT ETTİM"

Zelenskiy görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla İstanbul'da yapılan barış müzakerelerini ele aldıklarını ifade ederek, "Rusların İstanbul'a gönderdiği düşük düzeyli, karar alma yetkisi olmayan heyet ile yapılan müzakereler ele alındı. Ukrayna'nın gerçek diplomasiye hazır olduğunu teyit ettim ve erken, tam ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladım." değerlendirmesinde bulundu. Görüşmede ayrıca, Rusya'ya karşı yaptırımlar, cephedeki durum, Rusya ile planlanan karşılıklı esir değişimi ve ABD-Ukrayna'nın ticaret işbirliği gibi konuların masaya yatırıldığını belirten Zelenskiy, "Rusya'ya baskı, savaşı durdurmaya hazır olana kadar sürdürülmeli." görüşünü paylaştı.