Beyaz Saray’da büyük gün: Zelenskiy ‘barış görüşmelerine’ başladı! Dünya gözünü Washington’a çevirdi

AVRUPALI LİDERLER UKRAYNA'YI YALNIZ BIRAKMADI
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Zelenskiy'nin isteği üzerine bugün Beyaz Saray'da Trump ve Avrupalı liderlerle yapılacak toplantıya iştirak edeceğini belirtti.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Avrupa güvenliğini ve Ukrayna'nın hayati çıkarlarını koruyan adil ve kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla Avrupalılar ve ABD arasındaki koordinasyon çalışmalarını sürdürmek" için Washington'a gidecek heyette yer alacağı duyuruldu.
Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın da Washington'a hareket edeceğini açıkladı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Giorgia Meloni, Beyaz Saray'da Trump ile yapılacak toplantıya katılmak üzere yarın Washington'da olacak.
İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer'in, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi konusundaki görüşmelere katılmak üzere Washington'a gideceği bildirildi.
Açıklamada, Beyaz Saray'da yapılacak toplantıda Starmer'in, diğer Avrupalı ortaklarıyla, müzakerelerin bir sonraki aşamasını desteklemeye hazır olduğu ve Ukrayna'ya verdiği desteğin gerektiği kadar süreceğini yeniden teyit edeceği kaydedildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Friedrich Merz'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve diğer Avrupalı liderlerle siyasi görüşmeler yapmak için Washington'a gideceği duyuruldu.
Merz'in, barış çabalarının mevcut durumunu ele alacağı ve Almanya'nın Ukrayna'da hızlıca bir barışa ulaşılmasına verdiği önemi vurgulayacağı belirtilen açıklamada, görüşmelerde, güvenlik garantileri, toprak meseleleri ve Ukrayna'nın savunmasına yönelik sürekli desteğin yanı sıra Rusya'ya yaptırım baskısının sürdürülmesinin de yer alacağı ifade edildi.
"BARIŞ İÇİN İKİ ÜLKE DE TAVİZ VERMELİ"
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CBS News kanalına verdiği röportajda, Trump ile Putin arasında yapılan Alaska Zirvesi'nin sonrasını değerlendirdi.
Zirvenin çok verimli geçtiğine işaret eden Rubio, bununla beraber hala üzerinde konuşulup anlaşılması gereken önemli meseleler olduğunu ve bugün Beyaz Saray'da yapılacak görüşmenin bu kapsamda çok önemli olduğunu ifade etti.
ABD'li bakan, "Bu savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamak istiyoruz, böylece Ukrayna halkı hayatlarına devam edebilecek, ülkelerini yeniden inşa edebilecek ve bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olabilecek. Ancak bunun için her iki tarafın da bazı ödünler vermesi gerekecektir." değerlendirmesini yaptı.
Rubio, taraflar arasındaki güvenlik garantileri, toprak takası konuları ve diğer ana hususları görüşmeye devam ettiklerini aktararak, "Bir taraf istediği her şeyi elde ederse, buna teslimiyet denir. Biz bunu yapıyor değiliz, çünkü buradaki hiçbir taraf teslimiyetin eşiğinde hatta ona yakın bir durumda bile değil." yorumunu yaptı.
Barış anlaşması için hala gidilecek bir yol olduğunu kaydeden Rubio, "Barış anlaşmasının eşiğinde olduğumuzu söylemiyorum ancak bir hareketlilik olduğunu söylüyorum. Zelenskiy ve Avrupalı liderler bir takip toplantısı yapacak kadar ilerleme var." diye konuştu.