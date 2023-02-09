Zelenskiy Avrupa’dan uçak ve ağır silah istedi

Macron da Zelenskiy'i cesaretli ve açık sözlü bulduğunu belirterek "bağlılığının etkileyici olduğunu" söyledi.

Zelenskiy'ye Fransa'nın ve Avrupa'nın silah gönderme iradesinin devam edeceğine ilişkin garanti veren Macron, "(Ukrayna) Barışı inşa etmek için bize güvenebilir." diye konuştu.

Macron, Ukrayna için yapılanların Avrupa'ya gelecek taahhüt ettiğini savundu.

Scholz da Ukraynalıların cesaretli, kahraman ve azimli olduğu yorumunu yaptı.

Ukrayna'ya yönelik taahhütlerinde kararlı olduklarını aktaran Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya mali ve insani yardımların yanı sıra ve silah, ağır top, hava savunma sistemleri ve muharebe tankları yardımı yaptıklarını hatırlattı.

Scholz, Ukrayna'ya silah yardımına devam edeceklerini belirtti.