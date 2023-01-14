Zelenskiy: Bahmut ve Soledar için mücadele devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Ukrayna'da iki ordu arasında en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk ve Luhansk bölgesindeki şehirler için mücadele verdiklerini aktaran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Donetsk bölgesi için zorlu mücadele devam ediyor. Bahmut ve Soledar için, Kreminna (Luhansk bölgesinde) için, ülkemizin doğusundaki diğer kasaba ve köyler için mücadele devam ediyor. Düşman en kalabalık kuvvetlerini bu yönde yoğunlaştırmış olsa da askerlerimiz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tüm savunma ve güvenlik güçleri devleti koruyor."