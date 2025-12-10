Zelenskiy: “Barış planını kısa sürede ABD’ye sunacağız”

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin savaşı sona erdirmek için önerdiği barış planı üzerinde Avrupalı müttefiklerle yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Zelenskiy, plan kapsamında dün Londra'da önemli bir toplantı yapıldığını belirtti.

"TÜM AYRINTILARI MASAYA YATIRIYORUZ"

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımların tek tek değerlendirildiğini vurgulayarak, "Ukrayna ile Avrupa'nın bileşenleri üzerinde daha fazla çalışma yapıldı ve bunları Amerika'daki müttefiklerimize sunmaya hazırız. ABD tarafıyla mümkün olan en kısa sürede en iyi adımları atmayı umuyoruz. Gerçek barışla ilgileniyoruz ve Amerika ile sürekli temas halindeyiz" dedi.

"SAVAŞIN BİTMESİ RUSYA'YA BAĞLI"

Barış sürecinin tamamıyla Rusya'nın atacağı adımlara bağlı olduğunu söyleyen Zelenskiy, revize edilen barış planını çok yakında ABD'ye göndermeye hazır olacaklarını da açıkladı.