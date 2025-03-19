Zelenskiy bugün Trump ile görüşecek: Gündem ateşkes müzakereleri

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere ve enerji altyapılarına saldırmadığı sürece Ukrayna'nın da karşı saldırı düzenlemeyeceğini kaydederek, Trump ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, 30 günlüğüne enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunun da ele alındığını anımsattı.

Zelenskiy, Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefonda görüşmesinden sonra Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Zelenskiy, bugün Trump ile telefonda görüşeceğini söyleyerek, "Kendisiyle detayları konuşacağız. Bundan sonraki adımların, detayların olacağını düşünüyorum" ifadeleri kullandı.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarını olası müzakerelerde konuşulacak en önemli konu olacağını da vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için kırımızı çizgileri olduğunu aktardı.