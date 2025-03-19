Zelenskiy bugün Trump ile görüşecek: Gündem ateşkes müzakereleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile bugün telefonda görüşme gerçekleştirecek.
Finlandiya'da resmi temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Zelenskiy, Trump'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefonda görüşmesinden sonra Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere ve enerji altyapılarına saldırmadığı sürece Ukrayna'nın da karşı saldırı düzenlemeyeceğini kaydederek, Trump ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, 30 günlüğüne enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunun da ele alındığını anımsattı.
"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KIRMIZI ÇİZGİMİZ"
Zelenskiy, bugün Trump ile telefonda görüşeceğini söyleyerek, "Kendisiyle detayları konuşacağız. Bundan sonraki adımların, detayların olacağını düşünüyorum" ifadeleri kullandı.
Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarını olası müzakerelerde konuşulacak en önemli konu olacağını da vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için kırımızı çizgileri olduğunu aktardı.