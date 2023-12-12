Zelenskiy: Destek gelmezse kaybedebiliriz

Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Schumer, "Devlet Başkanı Zelenskiy şunu net bir şekilde dile getirdi: 'Destek gelmezse kaybedebiliriz. Eğer biz kaybedersek Putin kazanır, bu da ABD için oldukça tehlikeli bir durum olur.' Ancak yardım alırsa bu savaşı kazanabilir." dedi.

Zelenskiy'nin askeri anlamda ülkesinin hangi ekipmanlara ne kadar acil şekilde ihtiyaç duyduğunu anlattığını aktaran Schumer, ABD Kongresinin iki kanadının da Ukrayna'ya destek konusunda birlikte ve hızlı şekilde hareket etmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunan Zelenskiy de ülkesindeki savaşın gidişatına ilişkin Senato liderlerine bildirimde bulunduğunu, ABD'nin desteğinin ne kadar önemli ve acil olduğunu anlattığını belirtti.