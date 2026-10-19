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Zelenskiy duyurdu: “Rusya’nın saldırılarında 28 trafo merkezi hasar gördü”

Zelenskiy duyurdu: “Rusya’nın saldırılarında 28 trafo merkezi hasar gördü”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hava saldırılarında 28 trafo merkezi ile enerji tesislerinin hedef alındığını bildiren Zelenskiy, “ABD Savaş Bakanlığı düzeyinde, hayati önem taşıyan bazı tedarik kalemlerinde gecikmeler söz konusu." İfadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 18:44

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi. Ülkesinin çeşitli bölgelerindeki enerji tesislerinin hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, enerji sistemindeki bakım ve onarım çalışmaları konusunda bilgi aldığını belirtti.

"28 TRAFO MERKEZİ HASAR GÖRDÜ" Saldırılar nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Maalesef 28 trafo merkezi ve diğer önemli enerji tesisleri hasar gördü." ifadesini kullandı. Zelenskiy, ülkesinin hava sahasının daha etkili korunması için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Çalışma düzeyinde yerine getirilmemiş siyasi anlaşmalar var.