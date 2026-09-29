Zelenskiy duyurdu: “Rusya’nın Sumi saldırısında en az 2 kişi öldü”
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi kentine yönelik güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. En az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildiren Zelenskiy, dünyanın Rusya'ya tepki vermesi gerektiğini dile getirdi.
Rus ordusunun Sumi kentine yönelik güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sumi kentinin Rusya tarafından hedef alındığını belirtti.
Saldırıda güdümlü bombaların kullanıldığını aktaran Zelenskiy, "4 adet KAB (güdümlü bomba) şehir merkezine ve derslerin yapıldığı okul binasına isabet etti. Öğretmenler ve okul yönetimi sayesinde çocuklar ve öğretmenler sığınaklara alındı, toplam 100 kişi zamanında tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
Şehirde hasar oluştuğunu kaydeden Zelenskiy, mevcut bilgilere göre 2 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığını kaydetti. Okul ve evlerin hedef alınmasını terör saldırısı olarak nitelendiren Zelenskiy, dünyanın Rusya'ya tepki vermesi gerektiğini belirtti.