Zelenskiy duyurdu: “Rusya’nın Sumi saldırısında en az 2 kişi öldü”

UKRAYNA YIL SONUNA KADAR 3 F-16 SAVAŞ UÇAĞI DAHA ALACAK



Zelenskiy, diğer bir paylaşımda ise bu yılın sonuna kadar ülkesine 3 F-16 savaş uçağının daha teslim edilmesi konusunda Belçika ile anlaştıklarını ifade etti. Bu uçakların tedariki için gereken süreci hızlandıracaklarını kaydeden Zelenskiy, "Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere diğer ülkelerden F-16'lar için acil mühimmat tedarikini sağladık." bilgisini paylaştı.