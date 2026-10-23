Zelenskiy duyurdu: “Üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık”
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Müzakereler için tekrar hazır olduklarının altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık.” dedi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hudson Enstitüsüne yönelik konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki önemli gelişmeleri değerlendirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le telefonda görüştüklerini aktaran Zelenskiy, görüşmede, son günlerde Norveç'in başkenti Oslo ve Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen toplantıları ele aldıklarını vurguladı.
"ÜÇLÜ TOPLANTI İÇİN ANLAŞTIK"
Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya-ABD-Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin tekrar yapılması için her gün hazır olduklarının altını çizerek, "Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Kasımın ilk yarısında görüşmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Böyle bir toplantının gerçekleştirilmesi için ABD'nin Rusya'ya baskı kurması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Teknik düzeydeki üçlü görüşmelerden liderler toplantısına geçmemiz gerekiyor çünkü kilit konular ancak bu düzeyde çözülebilir." yorumunu yaptı.