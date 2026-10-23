Zelenskiy duyurdu: “Üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Müzakereler için tekrar hazır olduklarının altını çizen Zelenskiy, "Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık.” dedi.

Zelenskiy duyurdu: Üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık
AA
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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hudson Enstitüsüne yönelik konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki önemli gelişmeleri değerlendirdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le telefonda görüştüklerini aktaran Zelenskiy, görüşmede, son günlerde Norveç'in başkenti Oslo ve Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen toplantıları ele aldıklarını vurguladı.

Zelenskiy duyurdu: “Üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık”

"ÜÇLÜ TOPLANTI İÇİN ANLAŞTIK"

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya-ABD-Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin tekrar yapılması için her gün hazır olduklarının altını çizerek, "Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Kasımın ilk yarısında görüşmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy duyurdu: “Üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık”

Böyle bir toplantının gerçekleştirilmesi için ABD'nin Rusya'ya baskı kurması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Teknik düzeydeki üçlü görüşmelerden liderler toplantısına geçmemiz gerekiyor çünkü kilit konular ancak bu düzeyde çözülebilir." yorumunu yaptı.

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Zelenskiy duyurdu: “Üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık”

"STARLİNK HİZMETİNDEKİ SORUN HENÜZ GİDERİLMEDİ"

Zelenskiy, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paketi" internet hizmetinin çalışma hızındaki kısıtlamalar nedeniyle yaşanan sorunlara değinerek, şunları kaydetti: "Söz konusu çalışma hızları henüz eski haline getirilmedi.

Zelenskiy duyurdu: “Üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık”

Rus balistik füzelerine karşı koruma sağlamak için gerekli olan önleyici füzelerin teslimatı da hala gecikiyor. Daha önce üzerinde anlaşılan önleyici füzeleri bekliyoruz ama henüz gelmediler. Bu gerçek bir sorun çünkü Ruslar neredeyse her gün bize saldırıyor." Zelenskiy, Ukrayna ordusunun cephedeki faaliyetleri için Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin hizmetinde kısıtlamaların yaşanmasının bazı zorluklar yarattığını ifade etti.

#STEVE WİTKOFF #JARED KUSHNER #DONALD TRUMP

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