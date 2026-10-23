Zelenskiy duyurdu: “Üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık”

Rus balistik füzelerine karşı koruma sağlamak için gerekli olan önleyici füzelerin teslimatı da hala gecikiyor. Daha önce üzerinde anlaşılan önleyici füzeleri bekliyoruz ama henüz gelmediler. Bu gerçek bir sorun çünkü Ruslar neredeyse her gün bize saldırıyor." Zelenskiy, Ukrayna ordusunun cephedeki faaliyetleri için Starlink uydu sisteminin askeri versiyonu olan Starshield sistemlerinin hizmetinde kısıtlamaların yaşanmasının bazı zorluklar yarattığını ifade etti.

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