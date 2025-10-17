Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için Washington’da!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Washington’a ulaştığını ifade etti. Zelenskiy paylaşımında, özellikle ek hava savunma sistemi tedarikleri hakkında görüşmeler yapacağının altını çizerken, Putin’in Trump’la yeniden görüşmeyi kabul etmesine atıfta bulunarak, "Moskova'nın Tomahawk füzeleri hakkında bir şeyler duyar duymaz diyaloğu yeniden başlatmak için acele ettiğini şimdiden görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 02:03

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Washington'a ulaştığını ifade etti. Uçaktan indiği ve kendisini karşılayan heyetle tokalaştığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Zelenskiy, "Savunma şirketlerinin temsilcileriyle yani savunmamızı kesinlikle güçlendirebilecek etkili silahların üreticileriyle görüşüyorum." ifadesini kullandı.

Temaslarında, özellikle, ek hava savunma sistemi tedarikleri hakkında görüşmeler yapacağını kaydeden Zelenskiy, "Ayrıca, Amerikan enerji şirketlerinin temsilcileriyle de görüşeceğim. Rusya, enerji sektörümüze karşı teröre yatırım yapıp, günlük saldırılar düzenlerken, biz de Ukrayna'nın dayanıklılığını sağlamak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.