Zelenskiy: "Eylülde çok şey değişebilir."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin ardından görüntülü bir mesaj yayınladı. Görüşmede, Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Eylülde çok şey değişebilir." İfadelerine yer verdi.

Zelenskiy: Eylülde çok şey değişebilir.
AA

Zelenskiy, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy: Eylülde çok şey değişebilir.

ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını aktaran Zelenskiy, Washington yönetiminin Moskova'yı savaşı sona erdirmeye teşvik etmek için atabileceği adımların önem taşıdığını ifade etti. Ukrayna ve ortak ülkelerin istihbarat verilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğine işaret ettiğini aktaran Zelenskiy, Rus toplumunun büyük bölümünün çatışmaların mevcut temas hattında sona ermesini kabul edebileceğini savundu.

Zelenskiy: Eylülde çok şey değişebilir.

ABD temsilcilerinin Rusya ile yapacağı temasların sonuçlarının görülmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Eylülde çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

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#ABD #STEVE WİTKOFF

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