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Zelenskiy: "Eylülde çok şey değişebilir."

Zelenskiy: "Eylülde çok şey değişebilir."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin ardından görüntülü bir mesaj yayınladı. Görüşmede, Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Eylülde çok şey değişebilir." İfadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2026 23:03

Zelenskiy, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını aktaran Zelenskiy, Washington yönetiminin Moskova'yı savaşı sona erdirmeye teşvik etmek için atabileceği adımların önem taşıdığını ifade etti. Ukrayna ve ortak ülkelerin istihbarat verilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğine işaret ettiğini aktaran Zelenskiy, Rus toplumunun büyük bölümünün çatışmaların mevcut temas hattında sona ermesini kabul edebileceğini savundu.