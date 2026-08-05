Zelenskiy: "Füze sayısı 2025'e kıyasla 3 kat azaldı"

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun, hükümetin ve güvenlik birimlerinin yetkilileriyle bir araya gelerek cephedeki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Donetsk bölgesinde Konstantinivka ve Slovyansk şehirleri yönündeki cephe hattında Ukrayna ordusunun atması gereken adımları, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki personelle ilgili konuları görüştüklerini aktaran Zelenskiy, Ukrayna'daki altyapının Rus saldırılarından korunması yönünde ek tedbirlerin uygulanması gibi hususları da ele aldıklarını kaydetti.

"HAVA SAVUNMASI İÇİN TEDARİK EDİLEN FÜZE SAYISI 2025'E KIYASLA 3 KAT AZALDI"

Müttefik ülkelerden Ukrayna'ya hava savunma sistemi için gereken füzelerin tedarikinin önemli ölçüde azaldığına işaret eden Zelenskiy, "Hava savunması için tedarik edilen füze sayısı 2025'e kıyasla 3 kat azaldı. Sadece bu yazdan değil, 2026'nın ilk yarısının tüm dönemlerinden bahsediyoruz. Müttefiklerin füzeleri var." ifadelerini kullandı.

Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, "Saldırgan için savaşın uzamasının bedeli artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör