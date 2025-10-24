Zelenskiy İngiltere’de resmi törenle karşılandı

Zelenskiy, kendisini bekleyen Kral Charles ile tokalaştıktan sonra Ukrayna milli marşının çalındığı resmi karşılama töreninde karşılama kıtasını selamladı. İki lider daha sonra ikili görüşme için Windsor Kalesi'ne geçti.

YILIN ÜÇÜNCÜ BULUŞMASI

Zelenskiy ve Charles, bu yıl içerisinde üçüncü kez bir araya geliyor. Zelenskiy ve Kral III. Charles, Mart ayında Norfolk'taki Sandringham Sarayı'nda bir araya gelmiş ve görüşme bir saat sürmüştü. Kral Charles ve Zelenskiy Temmuz ayında da Windsor Kalesi'nde bir görüşme daha gerçekleştirmişti.