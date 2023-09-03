Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov’u Savunma Bakanı olarak atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevden alındığını, Reznikov'un yerine Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rustem Umerov'un getirileceğini açıkladı.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevden alındığını duyurdu. Zelenskiy, "Bu hafta parlamentonun personel kararı alması istenecek. Ukrayna Savunma Bakanını değiştirmeye karar verdim. Oleksiy Reznikov, 550 günden fazla süren büyük çaplı bir savaş yaşadı. Bakanlığın hem orduyla hem de bir bütün olarak toplumla yeni yaklaşımlara ve diğer etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Savunma Bakanlığını artık Rustem Umerov yapacak. Umerov'un ek bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adaylığı desteklemesini bekliyorum" dedi.



Eski milletvekili Rustem Umerov (41), Eylül 2022'den bu yana Ukrayna Devlet Varlık Fonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Umerov'un, Karadeniz Tahıl Girişimi başta olmak üzere Ukrayna için savaş anlaşmalarında önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor.