Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atadı
Giriş Tarihi: 3.9.2023 22:52 Son Güncelleme: 3.9.2023 23:12

Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldı.

Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov’u Savunma Bakanı olarak atadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevden alındığını, Reznikov'un yerine Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Rustem Umerov'un getirileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un görevden alındığını duyurdu. Zelenskiy, "Bu hafta parlamentonun personel kararı alması istenecek. Ukrayna Savunma Bakanını değiştirmeye karar verdim. Oleksiy Reznikov, 550 günden fazla süren büyük çaplı bir savaş yaşadı. Bakanlığın hem orduyla hem de bir bütün olarak toplumla yeni yaklaşımlara ve diğer etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Savunma Bakanlığını artık Rustem Umerov yapacak. Umerov'un ek bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adaylığı desteklemesini bekliyorum" dedi.

Eski milletvekili Rustem Umerov (41), Eylül 2022'den bu yana Ukrayna Devlet Varlık Fonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. Umerov'un, Karadeniz Tahıl Girişimi başta olmak üzere Ukrayna için savaş anlaşmalarında önemli bir role sahip olduğu belirtiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zelenskiy, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA