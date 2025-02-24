Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için ABD’ye gidecek!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak için Amerika’ya geleceğini duyurarak Fransa ile de birçok ticari anlaşma yapılacağını vurguladı.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 21:49

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini kaydetti.

"NİHAİ ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ" "Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis'te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Nihai anlaşmaya çok yakınız." ifadelerini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın hem ABD'ye hem de Ukrayna ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.