Zelenskiy, Londra’da koşulsuz ateşkesin görüşüleceğini duyurdu: “Mümkün olduğunca yapıcı adımlar atmaya hazırız”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Çarşamba günü Londra'da, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin Rusya-Ukrayna savaşı için koşulsuz ateşkesi görüşeceğini ifade etti. Öte yandan Zelenskiy, savaşın uzamasına neden olanın Rusya’nın eylemleri olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 22:26

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti. İngiltere'nin başkenti Londra'da Çarşamba günü İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanmasıyla ilgili konuları masaya yatıracağını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek ve kalıcı barışın tesisini daha da güvence altına almak için koşulsuz ateşkesin sağlanması amacıyla mümkün olduğunca yapıcı adımlar atmaya hazırız."