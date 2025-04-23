Zelenskiy Londra’da Ukrayna konulu görüşmeleri değerlendirdi: “Ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ukrayna konulu görüşmelere değinerek, "Bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz." açıklamasında bulundu. Zelenskiy öte yandan ülkesine sağladığı desteklerden dolayı müttefik ülkelere teşekkürlerini iletti.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 23:51 Son Güncelleme: 24 Nisan 2025 00:29

Zelenskiy, Telegram kanalı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Londra'da ABD, İngiltere, Ukrayna, Fransa ve Almanya'dan yetkililerin bir araya geldiğini hatırlattı.

Söz konusu görüşmelerin Ukrayna'da barışı yakınlaştırması için önemli olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bu tür ortak çalışmaların kalıcı barışa yol açacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.