Zelenskiy, Macron ile Paris’te bir araya geldi!
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zelenskiy, “Rusya ülkemize yönelik saldırılarını durdurmuyor.” İfadelerine yer verirken, “Hava savunmamızı güçlendirmeye ihtiyacımız var" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüştüğünü duyurdu. Sanal medya hesabından görüşme sonrası açıklama yapan Zelenskiy, "Diplomasi ve gerçek yardım el ele gitmelidir.
Rusya ülkemize yönelik saldırılarını durdurmuyor. Şu anda halkımızı, yerleşim yerlerimizi ve kritik altyapımızı korumak için hava savunmamızı güçlendirmeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
"HER HAVA SAVUNMA FÜZESİ HAYAT KURTARMAKTA VE DİPLOMASİ ŞANSINI ARTIRMAKTADIR"
Macron ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı koyma kapasitesi, savunma ihtiyaçları ve diplomatik pozisyonlarını güçlendirecek adımları ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Teslim edilen her hava savunma füzesi hayat kurtarmakta ve diplomasi şansını artırmaktadır. İşte bu nedenle her toplantı; hava savunmasına ilişkin yeni kararlar, yeni yardım paketleri ve gökyüzümüzü koruyacak yeni kabiliyetler gibi somut sonuçlar vermelidir" açıklamasında bulundu.