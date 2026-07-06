Zelenskiy: “NATO Zirvesi’nin Ukrayna için boş geçmeyeceğini umuyoruz”

Rus ordusunun başkente ve Kiev bölgesine bağlı Vişneve kasabasına dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini bildiren Zelenskiy, yaralı sayısının da 90'ı geçtiğini belirtti. Zelenskiy, Rus ordusunun 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini aktararak, daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Patriot tipi hava savunma füzelerinin üretilmesi için ABD'den ilgili lisans hakkını talep ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Bu, bizim için en büyük önceliktir." diye konuştu.