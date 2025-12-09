Zelenskiy, Papa 14’üncü Leo ile bir araya geldi!

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, "Bugün Papa ile yaptığımız görüşmede, Ukrayna ve Ukrayna halkı için sürekli dua ettiği ve adil bir barış çağrısında bulunduğu için kendisine teşekkür ettim. Papa'ya, barışın sağlanması için ABD ile yürütülen diplomatik çabalar hakkında bilgi verdim.