Zelenskiy: Putin, ABD seçimleri öncesinde saldırıları şiddetlendirecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya basınına yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimleri yaklaşırken Moskova'nın tansiyonu bilinçli şekilde yükselteceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı yaptırımlarından çekinmediğini kanıtlamak ve Ukrayna'yı kaosa sürüklemek için saldırılarını yoğunlaştıracağını belirten Zelenskiy, "Putin, güçlü olduğunu, Avrupalılardan korkmadığını ve elbette tüm ABD'ye mesaj vermek için seçim tarihine yaklaştıkça saldırıları yoğunlaştıracak" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN TEMEL AMACI UKRAYNA'YI KAOSA SÜRÜKLEMEK"

Zelenskiy, ABD'li müzakerecileri yaklaşan seçim sürecinde özellikle sivilleri hedef alan saldırıların yoğunlaşacağı konusunda uyardığını kaydederek, Rusya'nın temel amacının Ukrayna'yı 'kaosa sürüklemek' olduğunu aktardı. Rus güçlerinin ülkesine her gün yüzlerce insansız hava aracı (İHA) fırlatarak günün her saati aralıksız saldırı düzenlediğini vurgulayan Zelenskiy, "Ukraynalıların, bilhassa başkentlilerin Kiev'i terk etmesini istiyorlar" diye konuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör