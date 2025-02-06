Zelenskiy: Putin ile görüşmeye hazırım

Savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya Zelenskiy, şu yanıtı verdi:

"Elbette hem ABD hem Başkan (Donald) Trump ve AB ülkeleri, Rusya olmadan, Putin olmadan diplomasinin mümkün olmadığına inanıyor. Bu yüzden dedim ki eğer bu savaşın bizim için nasıl sonuçlanacağı konusunda anlaşabilirsek ben (Putin ile görüşmeye) hazırım. Diplomasiye hazırız, burada bununla ilgili bir sorunum yok. Sorun şu ki bana öyle geliyor ki Putin prensip olarak benimle savaşı bitirmek hakkında konuşmaktan korkuyor."

Zelenskiy, "Ama yine de Trump'ın onu savaşı bitirmeye zorlayabileceğini düşünüyorum." dedi.