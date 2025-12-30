Zelenskiy: "Putin ile her türlü görüşme formatı için hazırım"

'TRUMP'I KİEV'E DAVET ETTİM'

İki gün önce Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini, uygun güvenlik şartlarının oluşturulması durumunda kendisini Kiev'e davet etmek istediklerini aktaran Zelenskiy, "Ben kendisine, onu (Ukrayna'da) görmekten mutluluk duyacağımızı ilettim. Eğer ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya uçakla gelirse ve bu durumda Polonya'ya değil de Ukrayna'ya uçması tercih edilir, bu kesinlikle ateşkes sağlama potansiyelimizin olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, güvenlik garantileri açısından savaştan sonra ABD askerinin ülkesinde konuşlandırılmasını istediklerini ve bunu Trump'a da söylediğini anlatarak, bunun Trump'ın vereceği bir karar olduğunu kaydetti. Kasımda görevinden istifa eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın yerine atanacak ismi belirlediğini aktaran Zelenskiy, "Kararımı verdim, ayrıntılar biraz sonra gelecek." dedi.