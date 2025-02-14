Zelenski, “Putin ile yüz yüze görüşmeye hazırım” dedi... Olası zirve öncesi kritik şartı açıkladı!

Zelenski, katıldığı 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlenen güvenlik konulu panelde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde olası müzakereler hakkında konuştu. Müzakereler konusunda Putin'e güvenmediğini kaydeden Zelenski, bu tür görüşmelerin olması durumunda Ukrayna'nın Batılı müttefikler ile ortak bir çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

Zelenski, Rusya ile daha önce de esir takası konusunda görüştüklerini ancak Rusya'nın sözünden caydığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Zelenski, Trump'ın kendisiyle "istediği zaman arayabilmesi için" cep telefonu numarasını paylaştığını aktardı.

"BEN ANCAK BU ŞARTLA GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Savaşın bitmesi için öncelikle ABD ve Avrupa ile ortak bir çözüm planı üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkatini çeken Zelenski, ancak bundan sonra Putin ile masaya oturacağını kaydetti. Rusya tarafından sadece Putin ile görüşeceğini ifade eden Zelenski, "Sonra Putin'le oturup savaşı durduracağız. Ben ancak bu şartla görüşmeye hazırım, başka hiçbir uzlaşma şartıyla görüşmeye hazır değilim." dedi. Zelenski, savaşı bitirme sürecinde arabuluculuktan çok ABD'nin Ukrayna'nın yanında yer almasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.