Zelenskiy Putin’in teklifini reddetti: Yeni bir öneride bulundu

Putin'in savaşa diplomatik çözüm bulmak üzere Moskova'da müzakerelerde bulunma davetini reddeden Zelenskiy, "(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem. O teröristin başkentine gidemem." ifadesini kullandı.

"PUTİN'E GÜVENEMEM"

Rus liderin savaşı bitirmeye niyeti olmadığını söyleyen Zelenskiy, bu nedenle Putin'in taraflarca kabul edilmesi mümkün olmayan tekliflerde bulunarak süreci geciktirmeye çalıştığını savundu.

Zelenskiy, "Putin'e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor." diye konuştu.

Putin, 3 Eylül'de, Ukrayna savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirterek Zelenskiy'yi Moskova'ya davet etmiş ve kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.