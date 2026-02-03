Zelenskiy: “Ruslar, Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı”

Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi üzerine Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları bir haftalığına durdurma kararı aldığını ifade eden Zelenskiy, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." yorumunu yaptı. Zelenskiy, "Bu (enerji ateşkesi) aslında cuma gecesi başladı ve bize göre bugün Ruslar sözlerini tutmadı." diye konuştu.