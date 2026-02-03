Zelenskiy: “Ruslar, Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı”
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendirdi. Zelenskiy, ülkesinin enerji altyapılarının hedef alındığını ifade ederken, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." dedi.
Zelenskiy, Kiev'de temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Zelenskiy, ülkedeki enerji altyapısının hedef alındığını aktardı.
Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerisi üzerine Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları bir haftalığına durdurma kararı aldığını ifade eden Zelenskiy, "Ruslar bu savaşta bir kez daha Amerikan tarafının çabalarını hiçe saydı." yorumunu yaptı. Zelenskiy, "Bu (enerji ateşkesi) aslında cuma gecesi başladı ve bize göre bugün Ruslar sözlerini tutmadı." diye konuştu.
Rusya'nın hava saldırıları konusunda ABD tarafını bilgilendireceklerini söyleyen Zelenskiy, "Eğer ABD tarafından benzer öneriler yine yapılırsa, gerilimi azaltma adımlarını kesinlikle destekleyeceğiz." dedi.