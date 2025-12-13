Zelenskiy: “Rusya 30 füze ve 450’den fazla İHA ile saldırı düzenledi”

Saldırılar sonucunda Odessa'da 2 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, ülke genelinde bir düzineden fazla tesisin hasar gördüğünü söyledi. Kirovograd, Mikolayiv, Odessa, Sumi, Harkiv, Herson ve Çernigiv bölgelerinde binlerce ailenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

İHA VE FÜZE YAĞMURU

Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarda 450'den fazla insansız hava aracı ile çeşitli türlerde 30 füze kullandığını ifade etti. Dnipro ve Çerkasi bölgelerinin de saldırılardan etkilendiği aktarıldı.

Herkesin Rusya'nın yaptıklarını görmesinin önemli olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Halkımıza karşı terör eylemlerinde attıkları her adım ve tüm saldırıları, açıkça bu savaşı sona erdirmekle ilgili değildir. Hala devletimizi yok etmek ve halkımıza azami acı çektirmek istiyorlar. Bu nedenle, hayatları korumaya ve bu savaşı sona erdirmeye yardımcı olacak her konuda desteğe ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.