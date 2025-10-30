Zelenskiy: Rusya 650’yi aşkın İHA ve 50’den fazla füze ile saldırdı

Zelenskiy, saldırılarda Zaporijya kentinde apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapının hasar gördüğünü belirterek, "Saldırıda 5'i çocuk olmak üzere onlarca kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Rus ordusunun 650'den fazla İHA kullandığını, ayrıca balistik ve hipersonik dahil farklı tip 50'den fazla füze fırlattığını ifade etti.

ENERJİ ALTYAPISI YOĞUN SALDIRI ALTINDA

Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde enerji altyapısının yoğun saldırılarla hedef alındığını bildiren Zelenskiy, elektrik ve su kesintilerinin meydana geldiği tüm bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

"Rusya, hayata karşı bir terör savaşı sürdürüyor. Sivillere yönelik tüm alçakça saldırıların somut sonuçlar, yaptırımlar ve gerçek baskılarla Rusya'ya geri dönmesi önemlidir," dedi.