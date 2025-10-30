Zelenskiy: Rusya 650’yi aşkın İHA ve 50’den fazla füze ile saldırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 650’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 50’den fazla füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Zelenskiy, saldırılarda 5’i çocuk olmak üzere onlarca kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Rus ordusunun 650'den fazla İHA kullandığını, ayrıca balistik ve hipersonik dahil farklı tip 50'den fazla füze fırlattığını ifade etti.

ONLARCA KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Zelenskiy, saldırılarda Zaporijya kentinde apartmanlar ve bir yurt dahil sivil altyapının hasar gördüğünü belirterek, "Saldırıda 5'i çocuk olmak üzere onlarca kişinin yaralandığı biliniyor. Maalesef 2 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

ENERJİ ALTYAPISI YOĞUN SALDIRI ALTINDA

Kiev ve ülkenin birçok bölgesinde enerji altyapısının yoğun saldırılarla hedef alındığını bildiren Zelenskiy, elektrik ve su kesintilerinin meydana geldiği tüm bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

"Rusya, hayata karşı bir terör savaşı sürdürüyor. Sivillere yönelik tüm alçakça saldırıların somut sonuçlar, yaptırımlar ve gerçek baskılarla Rusya'ya geri dönmesi önemlidir," dedi.