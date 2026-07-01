Zelenskiy: Rusya’da petrol rafinerisine saldırı düzenledik

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ufa'daki petrol rafinerisine yeniden saldırı düzenledikleri bilgisini paylaşan Zelenskiy, rafinerinin cephe hattına yaklaşık 1300 kilometre uzaklıkta bulunduğunu ifade etti.

"FÜZE BİLEŞENLERİNİN ÜRETİLDİĞİ BİR TESİSİ DE HEDEF ALDIK"

Zelenskiy ayrıca, ülkesinden neredeyse 600 kilometre mesafede yer alan Rusya'nın Penza bölgesinde füze bileşenlerinin üretildiği bir tesisi de hedef aldıklarını aktardı.

Rusya'nın barışı sağlaması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya bu savaşı bitirmelidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılara ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ordusu, geçen günlerde de Ufa'daki petrol rafinerisine saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu bu gece ülkeye 2 füze ve 153 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerince bir füze ve 130 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rusya'nın saldırıları sonucu Dnipropetrovsk bölgesinde bir kişi öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör